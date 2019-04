Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Brand durch weggeworfene Zigarettenkippe entfacht.

Lippe (ots)

Mitten in die Diskussion über höhere Bußgelder für weggeworfene Zigarettenkippen musste die Augustdorfer Feuerwehr am gestrigen Mittwoch zu einem Waldbrand ausrücken, der durch eine entsorgte Kippe entfacht worden war. Gegen 12 Uhr wurden die Rettungskräfte in ein Waldgebiet am Imkerweg gerufen. Ein Jugendlicher hatte seine noch glimmende Zigarette in den Wald geworfen, was zu einem Brand geführt hat. Der 16-Jährige hat zunächst noch selbst versucht das Feuer zu löschen, erkannte dann aber, dass es aussichtslos war. Bis zum Ende der Löscharbeiten wurde eine Waldfläche von zirka 1.000 qm das Opfer der Flammen. Der junge Mann aus Augustdorf wird sich demnächst für sein Verhalten verantworten müssen. Da die Wetterdienste auch für die kommende Woche keine Niederschläge vorausgesagt haben, besteht trotz der Jahreszeit erhöhte Waldbrandgefahr. Dieser Fall zeigt eindrücklich, was eine unbedarft entsorgte Zigarettenkippe auslösen kann. Bitte unterlassen Sie auch das Grillen sowie das Entzünden von offenen Feuern in Waldgebieten.

