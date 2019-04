Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Eindringling im Seniorenheim.

Am Mittwochnachmittag trafen Mitarbeiter des Seniorenheims "Am Dolzerteich" auf einen Mann, der dort offenbar nichts zu suchen hatte. Aus diesem Grund erhielt der 43-jährige Mann aus Detmold umgehend ein Hausverbot. Diesem kam der Mann nicht nach. Er verließ zwar unwillig das Gebäude, belästigte anschließend jedoch Bewohner, die auf einer Bank des Außengeländes saßen. Dabei entblößte sich der 43-Jährige auch, was Beamte der Polizei auf den Plan rief. Diese mussten den renitenten Mann Fesseln und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Dort fanden die Beamten eine aus dem Seniorenheim gestohlene Hose, die der Mann mittlerweile trug sowie einen am vergangenen Wochenende gestohlenen Generalschlüssel des Seniorenheims. Entsprechende Strafanzeigen wurden gegen den Mann gestellt. Gegen 19 Uhr durfte er das Polizeigewahrsam verlassen, da die Einrichtung zu der Zeit geschlossen wurde.

