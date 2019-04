Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Brake. Tatverdächtiger nach versuchtem Raubüberfall ermittelt.

Lippe (ots)

Am vergangenen Samstag (13. April) beabsichtigte ein Mann einen Lebensmittelmarkt in der Braker Mitte zu überfallen. Gegen 13:50 Uhr bedrohte er eine dort angestellte Frau mit einer Schusswaffe und wollte so Bargeld erpressen (wir berichteten). Auch auf Grund der vorhandenen Videoüberwachung ermittelten Kripobeamte einen 38-jährigen Mann aus Lemgo als Tatverdächtigen. Der Haftbefehl wurde dem 38-Jährigen bereits verkündet.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell