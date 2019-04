Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Zeugen für Verkehrsunfall gesucht.

Lippe (ots)

Am Montagabend ereignete sich auf der Bergstraße in Großenmarpe ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 16-jähriger Blomberger schwere Verletzungen zuzog. Gegen 18 Uhr befuhr der junge Mann mit seiner KTM (Kleinkraftrad) die Bergstraße aus Cappel kommend in Richtung Alte Poststraße. In einer Rechtskurve geriet er auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dort kollidierte er mit dem VW eines 29-jährigen Mannes. Der 16-jährige schleuderte in den rechtsseitigen Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Anschließend musste er mit schweren Verletzungen in eine Klinik gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 4.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen des Verkehrsunfalls, die sich bitte beim Verkehrskommissariat Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell