Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Eschenbruch. 21-jähriger verletzt sich bei Alleinunfall.

Lippe (ots)

Dienstagnachmittag befährt ein 21-jähriger Mann aus Barntrup mit seinem VW die Straße Klus in Fahrtrichtung Hagen. Aus unbekannter Ursache gerät er dabei auf den rechtsseitigen Grünstreifen. Beim Gegenlenken kommt der VW ins Schleudern, rutscht über den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und dann wieder nach rechts in die dortige Böschung. Der VW überschlägt sich auf dem angrenzenden Acker und bleibt auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 21-Jährige wird mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren. Der VW wird abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

