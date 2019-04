Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Fahrradfachgeschäft in der Schloßstraße einzubrechen. Die Täter entfernten zuvor in der Wilhelmstraße einen Gullydeckel von einem Schacht und begaben sich damit zum Tatort. Dort warfen sie die Schachtabdeckung in die etwa 2,5m x 2,5m große Schaufensterscheibe des Geschäfts. Von der Doppelverglasung zersplitterte jedoch nur die äußere Scheibe, so dass die Täter nicht in die Geschäftsräume gelangten. Hinweise sowie Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell