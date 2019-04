Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Henstorf. Motorradfahrer kommt von Straße ab.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 37-jähriger Motorradfahrer aus Herford mit seiner Kawasaki die Niedermeiner Straße in Fahrtrichtung Lemgo. Innerhalb einer Linkskurve kam er gegen 16:30 Uhr von der Fahrbahn ab und stürzte in den Straßengraben. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, die im Klinikum behandelt werden müssen. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von Zirka 1.500 Euro.

