Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Fast 100-jährige Frau betrogen.

Lippe (ots)

Am Montagmittag wurde eine fast 100-jährige Frau zum Opfer eines fiesen Betrugs. Gegen 13 Uhr klingelte ein fremder Mann an ihrer Haustür in der Weidenstraße. Die Frau, deren Augenlicht nicht mehr gut ist, vermutete ihren Gärtner. Der fremde bestätigte diese Vermutung und forderte 50 Euro für eine angeblich erbrachte Leistung. Die überreichten 50 Euro reichten dem Betrüger offenbar nicht, so dass er unter einem Vorwand das Haus betrat. Dort überraschte die fast 100-Jährige den Mann dabei, wie er in der Handtasche des Opfers nach Wertsachen suchte. Daraufhin verließ der Täter fluchtartig das Haus. Als möglicher Täter kommt ein zirka 1,80 m großer Mann mit dunklen, leicht grauen Haaren in Betracht. Dieser trug einen dunkelgrauen "Hausmeisterkittel" und fuhr einen dunkelgrauen Kombi aus dem Zulassungsbereich Paderborn (PB - ???). Hinweise zu dem beschriebenen Mann nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

