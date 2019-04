Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Rasenmäher gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte stahlen am Montag einen Rasenmäher aus der Garage eines Einfamilienhauses am Ringelblumenweg. Die Täter schlugen zwischen 8 Uhr und 15:30 Uhr zu. Sie entwendeten das rot-silberfarbene Mähgerät im Wert von zirka 700 Euro aus der unverschlossenen Garage. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Rasenmähers der Marke Alco richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180.

