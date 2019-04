Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. 24.000 Euro mit Enkeltrick erbeutet.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben mit dem bekannten Enkeltrick 24.000 Euro erbeutet. Opfer ist ein 88-jähriger Mann, bei dem bereits am 9. April 2019 (Dienstag) das Telefon klingelte. Es meldete sich eine angebliche Enkelin, die dringend Bargeld für einen Hauskauf benötige. Kurzerhand übergab der Senior "einem Freund" der Enkeltochter das Bargeld in einer Jutetasche. Die Übergabe erfolgte in der Nähe des Wohnorts, in der Straße Auf der Höchte. Der Bote ist jung, etwa 1,80 m groß und schlank. Der Betrug fiel am gestrigen Montag auf, als die echte Enkelin ihren Opa besuchte. Möglicherweise gibt es Zeugen für die Geldübergabe am 9. April. Hinweise dazu bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Wenn Sie Anrufe von angeblichen Angehörigen bekommen, die von Ihnen (Bar-)Geld fordern, sprechen Sie bitte mit ihren echten Verwandten oder rufen Sie eine Ihnen bekannte Telefonnummer an und prüfen Sie, ob es sich tatsächlich um Verwandtschaft handelt.

