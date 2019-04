Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen ...

Lippe (ots)

... haben bislang Unbekannte am Samstagmorgen zwischen 6 und 7 Uhr. Zunächst meldete ein Verkehrsteilnehmer einen umgestürzten Bauzaun am Kreisverkehr Steinweg / Heutorstraße. Der komplette Bauzaun lag auf der Straße und wurde dabei beschädigt. Kurz darauf meldete ein weiterer Verkehrsteilnehmer fehlende Gullydeckel auf der Lageschen Straße. Insgesamt fehlten drei Gullydeckel auf Höhe "alt Eben-Ezer", die auch nicht wieder aufgefunden werden konnten. Da die beiden Tatorte nur wenige 100-Meter auseinander liegen, kann von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Hinweise zu den Taten nimmt das Kriminalkommissariat in Lemgo unter der Rufnummer 05261 / 9330 entgegen.

