POL-LIP: Detmold. Einbrecher in der Backstube und im Cafe.

Unbekannte verschafften sich zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen gewaltsam Zugang zu einer Bäckerei in der Paulinenstraße sowie zu einer Gaststätte in der Exterstraße. Nach dem Aufbrechen einer Tür der Bäckerei fanden die Täter Bargeld und verschwanden damit unerkannt. Auch im Fall des Cafes brachen die Täter eine Tür auf. Hier stahlen sie zwei Kellnerportemonnaies mit etwas Wechselgeld. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Hinweise zu beiden Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

