Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. LKW trifft auf Auto.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag verletzte sich eine 56-jährige Frau aus Bad Salzuflen bei einem Verkehrsunfall. Gegen 16:45 Uhr war die Frau mit ihrem VW auf dem Heerser Weg unterwegs und fuhr in Richtung Zubringer. Beim Überqueren der vorfahrtberechtigten Straße "Kattenbrink" übersah sie einen LKW, der in Richtung Industriestraße fuhr. Der 59-jährige Trucker konnte den Zusammenstoß mit dem VW nicht verhindern. Die 56-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik gefahren und ihr VW musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt zirka 10.000 Euro.

