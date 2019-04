Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Täter suchen Kleingartenkolonie heim.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte suchten zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag die Kleingartenkolonie Am Bleichberg heim. Die Täter knackten zumeist die Schlösser und verschafften sich so Zugang zu etlichen Häuschen. Unter anderem stahlen sie einen Aufsitzmäher, einen Rasentrimmer sowie ein Radio. Die Gesamtschadensumme steht noch nicht fest. Hinweise zu den Einbrüchen aber auch Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt das Kriminalkommissariat in Blomberg unter der Rufnummer 05235 / 96930 entgegen.

