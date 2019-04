Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold- Ladendieb wehrt sich massiv.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend beobachteten Angestellte eines Supermarktes in der Elisabethstraße den Diebstahl von Alkoholika. Bei dem Täter handelte es sich um einen 22-jährigen Mann aus Detmold. Als die Mitarbeiter den 22-Jährigen ansprachen und festhalten wollten, wehrte sich der Dieb massiv. Erst mit Hilfe eines weiteren Mitarbeiters sowie eines Kunden konnte er bis zum Eintreffen der Polizei gebändigt werden. Ein 19-Jähriger verletzte sich dabei leicht. Der polizeibekannte Mann wurde festgenommen und am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der den 22-jährigen in U-Haft schickte.

