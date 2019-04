Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Wohnhaus

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend in der Zeit zwischen 23.00 und 23.45 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Wohnhaus am Strangweg im Ortsteil Schönemark die Haustür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und erbeuteten Schmuck in noch nicht bezifferbarem Wert. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, die im Tatzeitraum im Bereich Schönemark aufgefallen sind, melden sich bitte bei der Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

