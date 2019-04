Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Einbruch in Firma

Lippe (ots)

(LW) Mindestens zwei unbekannte Täter brachen am frühen Freitagmorgen gegen 03.00 Uhr in eine Firma in der Grevenmarschstraße ein. Sie bogen ein Rolltor soweit auf, dass es aus den Führungsschienen brach und verschafften sich so Zugang zum Gebäudeinneren. Dort lösten sie jedoch die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lemgo unter der Telefonnummer 05261 - 9330 in Verbindung zu setzen.

