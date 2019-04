Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Einbruch ohne Beute

Lippe (ots)

(LW) In der Zeit von Donnerstag, 17.00 Uhr bis Samstag, 16.15 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Ellernkamp" ein. Sie hebelten eine Kellertür und eine weitere Tür im Keller auf. Ohne Beute verließen sie den Tatort. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Lage unter der Telefonnummer 05232 - 95950.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell