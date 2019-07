Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gullideckel in Pkw-Scheibe geworfen

Rinteln (ots)

(swe). Am Sonntag werfen bislang unbekannte Täter gegen 02.15 Uhr einen Gullideckel in die Dreiecksscheibe eines im Westfalenweg abgestellten Pkw VW Golf. Zudem wird ein in der Nähe abgestellter weiterer Pkw im Bereich des Außenspiegels beschädigt. Der Golf war bereits eine Woche zuvor durch Zerstechen des hinteren linken Reifens beschädigt worden.

