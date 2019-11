Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in Ludwigshafen, im Bereich der Kreuzung Bahnhofstraße / Maxstraße, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde einer 58-jährigen Verkehrsteilnehmerin durch einen 54-jährigen Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt genommen. Die 58-jährige wurde im Rahmen des Verkehrsunfalles leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Die weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell