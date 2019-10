Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Amtswechsel im Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen (ots)

In einer Feierstunde wurde heute Morgen, 31.10.2019, Polizeivizepräsident Eberhard Weber von Polizeipräsident Thomas Ebling in den Ruhestand verabschiedet. Als Nachfolger wurde Herr Polizeidirektor Georg Litz offiziell in sein Amt als Leiter Polizeieinsatz eingeführt.

Der 63-jährige Eberhard Weber wurde 1976 bei der Polizei eingestellt und machte sich dort zunächst bei den Polizeidirektionen Worms und Neustadt verdient. Auch nach seinem Wechsel zur Kriminalpolizei 1981 blieb er dem Polizeipräsidium Rheinpfalz zunächst treu, bis er schließlich von 1994 bis 2004 im Landeskriminalamt und dem Ministerium des Innern und für Sport in Mainz arbeitete. 2004 kehrte er nach Ludwigshafen zurück, da ihm die Leitung der Kriminaldirektion übertragen wurde. Nach fünf Jahren ging er wieder nach Mainz als Vertreter des Präsidenten im Landeskriminalamt. Als Leiter Polizeieinsatz und Vertreter des Polizeipräsidenten kehrte Eberhard Weber 2015 schließlich zurück ins Polizeipräsidium Rheinpfalz und wurde dort 2017 zum Polizeivizepräsidenten ernannt. Eberhard Weber ist verheiratet und hat einen Sohn. Er wohnt in Neustadt-Mußbach.

Webers Nachfolger im Amt des Leiters Polizeieinsatz, der 60-jährige Georg Litz, ist bereits seit dem 1. Oktober 2018 neuer Leiter der Abteilung Polizeieinsatz im Polizeipräsidium Rheinpfalz. Nach seiner Einstellung bei der Polizei 1976 verschlug es Litz immer wieder in die Pfalz. Zunächst als stellvertretender Polizeiinspektionsleiter nach Maxdorf, später als Dienstgruppenleiter und stellverstretender Inspektionsleiter nach Grünstadt. 2007 wurde er dann Leiter der größten Inspektion im Polizeipräsidium, der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, und Vertreter des Leiters der Polizeidirektion Ludwigshafen. Nachdem er 2011 im Polizeipräsidium Mainz als Leiter des Führungsstabs eingesetzt war, kehrte er 2018 wieder nach Ludwigshafen zurück. Georg Litz ist verheiratet und wohnt im Kreis Bad Dürkheim. Er hat einen Sohn und eine Tochter.

Wir wünschen Herrn Weber alles Gute im Ruhestand und Herrn Litz viel Erfolg in der neuen Funktion.

