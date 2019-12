Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Unfälle mit Schulbussen gestern in Bruchhausen-Vilsen und heute in Syke-Okel - Einbrüche in Borstel und Diepholz ---

Diepholz (ots)

Borstel - Einbruch

Am Dienstag, 17.12.2019, in der Zeit von 18.50 Uhr bis 19.00 Uhr, gelangte ein bisher unbekannter Täter durch eine unverschlossene Außentür in ein Wohnhaus in Borstel-Bockhop, Wiesenweg. Entwendet wurde ein Laptop, ein silberner Koffer und Sportartikel im Wert von ca. 350.- Euro. Der oder die Täter konnten trotz Fahndungsmaßnahmen der Polizei und dem Einsatz eines Spürhundes unerkannt entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Borstel - Verkehrsunfallflucht

Nach einer Unfallflucht am heutigen Vormittag auf der Bundesstraße 214 im Bereich Borstel sucht die Polizei Sulingen nach Zeugen. Gegen 08:10 Uhr war ein 21-jähriger Mann aus Garbsen bei Hannover mit seinem blauen Opel Corsa von Nienburg kommend in Richtung Sulingen unterwegs, als ihm kurz vor Borstel im Bereich der Ortschaft Bockhop ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegenkam. Der 21-jährige konnte durch Ausweichen einen Zusammenstoß verhindern, kollidierte jedoch leicht mit einem Baum und überfuhr einen Leitpfosten. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von mindestens 500 Euro zu kümmern. Es soll sich um einen dunklen PKW mittlerer Größe gehandelt haben. Wer Angaben zu dem Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04271/9490 bei der Polizei Sulingen zu melden.

Diepholz - Einbruch

In der Zeit von Freitag bis Dienstag drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Steinstraße ein. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungstür und durchsuchten die Wohnung. Entwendet wurde eine Kamera und ein Schlüsselbund. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 18.05 Uhr wurden bei einem Unfall an der Kreuzung Carl-Zeiss-Straße / Henleinstraße zwei Fahrzeuge beschädigt. Eine 44-jährige Audi-Fahrerin aus Espelkamp geriet beim Linksabbiegen nach rechts auf den Fahrstreifen neben ihr. Hier kollidierte sie mit dem BMW eines 27-jährigen Bremers. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von mindestens 6500 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Unfall mit Schulbus

Glück im Unglück hatten 52 Kinder der Grundschule Bruchhausen-Vilsen. Ihr voll besetzter Reisebus war am Dienstag, den 17.12. unterwegs nach Verden, als um 8.15 Uhr der Bus unverschuldet in einen Unfall verwickelt wurde. Eine 57-jährige Bruchhausen-Vilserin hat in einer leichten Rechtskurve an der Straße Wehlermühle den Bus überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten. Es entstand an beiden Fahrzeugen nur Sachschaden und die Kinder sind trotzdem noch rechtzeitig zum Weihnachtsmärchen in der Stadthalle angekommen.

Syke - Schulbus im Graben

Bei einem weiteren Unfall mit einem Schulbus hatten heute gegen 07.20 Uhr alle 70 Kinder und Jugendlichen ebenfalls Glück im Unglück. Ihr Bus fuhr auf der Osterholzer Straße (K 121) von Okel in Richtung Syke-Osterholz. Als ein nachfolgender 29-jähriger Ford-Transit Fahrer den Bus überholen wollte, übersah er einen entgegenkommenden Pkw eines 43-Jährigen. Beim Ausweichen kollidierte er seitlich mit dem Bus und auch noch mit dem entgegenkommenden Pkw. Alle 70 Kinder und Jugendlichen, der 67-jährige Busfahrer und die Pkw-Fahrer blieben zum Glück unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Der Bus geriet nach dem Unfall in den Seitenraum und blieb dort stecken. Für die Kinder wurde ein Ersatzbus organisiert, mit dem sie weiter transportiert wurden. Der gesamte Schaden wird auf ca. 26000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell