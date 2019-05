POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Polizeiinspektion Goslar

Diebstahl eines Portmonees aus Büro: Am Dienstag, den 07.05.2019, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Portmonee. Das Portmonee befand sich in dem unverschlossenen Büroraum in einem Haus in der Lutherstraße. Hier wurde es in einem nicht beaufsichtigten Moment entwendet.

Diebstahl eines Portmonees aus unverschlossenem Pkw: Die Gelegenheit zum Diebstahl nutzte auch ein noch unbekannter Täter am Freitag, den 10.05.2019, um ein Portmonee aus einem nicht abgeschlossenen Pkw heraus zu entwenden. Das Fahrzeug parkte in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr im Hopfengarten sowie in der Bäckerstraße.

Falscher Handwerker entwendete Schmuck: Am Donnerstag, den 09.05.2019, sprach gegen 13.20 Uhr, ein bislang unbekannter Täter bei einer Bewohnerin einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stübchentalstraße vor. Er gab an, die Heizkörper in ihrer Wohnung kontrollieren zu wollen und gelangte so in die Räumlichkeiten. Während die Frau mit einem Auftrag weggeschickt wurde, ging der Mann seiner "Tätigkeit" nach und entwendete den Schmuck aus einem Schrank. Er verließ die Wohnung gegen 13.45 Uhr wieder. Das Fehlen des Schmuckes wurde erst am 11.05.2019 festgestellt.

Anzeige wegen Diebstahl eines Kleinkraftrades in Vienenburg am Montag, den 13.05.2019: Bislang unbekannte/r Täter entwendete in Vienenburg zwischen Mitternacht und 02.41 Uhr ein mit einem Lenkradschloss gesichertes Peugeot Speedfight Kleinkraftrad. Der Roller parkte zur Tatzeit auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße.

