POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Sonntag, 12.052019

Trunkenheitsfahrt: Am Sonnabend, gegen 15:40 Uhr, wurde dem PK Oberharz eine hilflose Person an der B 242, im Bereich Dammhaus gemeldet. Die eingesetzten Beamten stellten eine 59-jährige Dame aus dem Eichsfeld fest. Sie war offensichtlich alkoholisiert, stand im strömenden Regen und versuchte Fahrzeuge anzuhalten, um in ein nahegelegenes Schwimmbad zu kommen. Nach eigenen Angaben hatte sich die Dame kurz zuvor mit ihrem Gatten gestritten, der sie dann am Dammhaus abgesetzt hat.

Während der der Sachverhaltsaufnahme erschien dann der 58-jährige Ehemann mit seinem Pkw vor Ort. In seiner Atemluft wurde ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt. Bei der Überprüfung wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,81 Promille festgestellt.

Daraufhin wurde ein Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein wurde beschlagnahmt. Zur Beweissicherung wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen. Die Heimreise haben die Herrschaften dann mit einem Taxi angetreten. i.A.Nowak, POK

