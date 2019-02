Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Landkreis Ravensburg Wohnungseinbruch

Weingarten (ots)

Unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Samstag, 17.45 Uhr bis Sonntag, 00.15 Uhr, in der Straße "Promenade", nach dem Aufbruch einer Terrassentüre gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses und entwendeten Bargeld sowie ein Mobiltelefon. Zeugen, welche zum genannten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich Promenade/ Am Stadtgarten feststellten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

Fronreute

Wohnungseinbruch

Am Freitag, im Zeitraum von ca. 19.45 Uhr bis 21.10 Uhr, verschafften sich in Blitzenreute, in der Straße "Im Kalkofen", unbekannte Täter gewaltsam Zugang in ein Einfamilienhaus und entwendeten aus der Wohnung Schmuck und Bargeld. Zeugen, welche zum Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

