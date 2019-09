Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: BMW prallt gegen Opel

Bad Oeynhausen (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 30-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen, als er am späten Mittwochabend auf der Kreuzung Rolandstraße/Bismarckstraße mit seinem Opel in einen Unfall verwickelt wurde.

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Löhne war um 22.45 Uhr auf der Rolandstraße in südlicher Richtung unterwegs, als es an der Kreuzung - hier gilt die Vorfahrtsregelung "rechts vor links" - zu dem Zusammenstoß mit dem aus seiner Sicht von rechts auf der Bismarckstraße in östliche Richtung fahrenden Opel kam. Dessen Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert, wobei das Fahrzeugheck einen Baum touchierte. Eine neben der Polizei verständigte Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den Opel-Fahrer. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

