Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: LKW-Fahrer tödlich verunglückt

Cuxhaven (ots)

LKW-Fahrer tödlich verunglückt

Geestland. Am heutigen Tag (22.08.2019) gegen 12.15 Uhr ereignete sich auf der L118 zwischen Debstedt und Neuenwalde ein tragischer Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger LKW-Fahrer aus dem Land Hadeln kam mit seinem LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Die Landesstraße muss für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Sperrung dauert zurzeit noch an. Nach bisherigen Ermittlungen waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Die Unfallursache ist zurzeit Gegenstand der Ermittlungen. Für weitere Ermittlungen wurde die Kriminaltechnik der Polizeiinspektion Cuxhaven hinzugezogen.

