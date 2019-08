Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Radfahrerin

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montagnachmittag (19.08.2019) war eine 32jährige Radfahrerin aus Bremerhaven zusammen mit ihren zwei Kindern und einem Hund, die im Fahrradanhänger transportiert wurden, in Langen unterwegs. In der Leher Landstraße wollte eine 69jährige Langenerin vom Parkplatz einer Apotheke auf die Leher Landstraße einfahren und übersah dabei die ordnungsgemäß fahrende Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Bremerhavenerin leicht verletzt wurde. Nach einer ambulanten Versorgung im Krankenhaus wurde sie noch am gleichen Tag wieder entlassen. Der Sachschaden blieb gering.

