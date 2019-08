Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher festgenommen ++ Tageswohnungseinbruch ++ Brandursache ermittelt

Cuxhaven (ots)

Einbrecher festgenommen

Cuxhaven. Die Polizei Cuxhaven konnte am Mittwochabend einen Einbrecher vorläufig festnehmen. Aufmerksame Zeugen hatten einen 37-jährigen aus Cuxhaven beobachtet, als er über einen Balkon in eine Wohnung in der Paulsenstraße einstieg. Die von den Zeugen sofort alarmierten Streifenwagen konnten den Täter nach einer Fahndung vorläufig festnehmen. Über eine weitergehende Untersuchungshaft wird im Laufe des Tages entschieden. Der Mann war vom Balkon der Wohnung aus, über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung eingedrungen und hatte dort Schmuck erbeutet. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad vor den anrückenden Streifenwagen. Die Polizei konnte ihn nach einem Zeugenhinweis im Rahmen der Fahndung jedoch stellen. Das Diebesgut wurde bei der Festnahme noch bei dem Täter gefunden. Die Polizei möchte ausdrücklich das schnelle und besonnene Handeln der Zeugen hervorheben. Sie haben sofort bei der Tatbeobachtung den Notruf gewählt, sich selbst nicht durch Alleingänge in Gefahr gebracht, am Einsatzort auf die Polizei gewartet und sich als Zeugen zur Verfügung gestellt. So haben sie den eingesetzten Beamten wertvolle Hinweise für die Ergreifung des Täters gegeben.

++++++

Tageswohnungseinbruch - Bewohner nur 40 Minuten abwesend

Beverstedt. Lediglich 40 Minuten reichten unbekannten Tätern am Mittwochnachmittag für einen Wohnungseinbruch. Die Unbekannten waren zwischen 14.20 Uhr und 15 Uhr in der Wesermünder Straße über den Zaun eines Einfamilienhauses geklettert. Nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten, drangen die Täter in das Haus ein und entwendeten eine Fotoausrüstung. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Schiffdorf unter 04706-9480.

++++++

Brandursache ermittelt

Schiffdorf. Am 20.08.2019 geriet in Schiffdorf im Eschring ein Einfamilienhaus in Brand. Durch den Brand und die Löscharbeiten wurde das Haus unbewohnbar. Die Bewohner wurden bei dem Feuer zum Glück nicht verletzt. Erste Ermittlungen der Polizei Schiffdorf ergaben, dass eine Firma bei Arbeiten an der Dachrinne einen Kartuschenbrenner eingesetzt hatte. Unmittelbar nach den Arbeiten brach das Feuer genau an dieser Stelle im Dachgeschoss aus. Nach den ersten Ermittlungen wurde der Einsatz des Kartuschenbrenners als Brandursache angenommen. Eine Brandortbegehung am 23.08.2019 mit einem Mitarbeiter der Brandursachenkommission des Landeskriminalamtes Hannover bestätigte diese Ermittlungsergebnisse. Die 6-köpfige Familie hatte am Dienstagabend noch bis zum Eintreffen der Feuerwehr versucht, den Brand selbst zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Sie fanden nach dem Brand bei Nachbarn eine Unterkunft. Der Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Gegen den Mitarbeiter der Firma wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

++++++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell