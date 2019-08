Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Radler fuhr nach Unfall davon

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Montagvormittag (19.08.2019) in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr trat eine 56-jährige Fußgängerin von einem Grundstück im Elfenweg auf den Bürgersteig und wurde von einem Fahrradfahrer angefahren. Beide stürzen. Die 56-Jährige verletzte sich leicht. Ob der Fahrradfahrer ebenfalls verletzt wurde, ist unklar, denn er fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

