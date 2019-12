Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Weyhe und Bruchhausen-Vilsen - Unfall mit Verletzten und Unfallflucht in Diepholz ---

Diepholz (ots)

Bassum - Kupfer gestohlen

Von einem Betriebsgelände an der Langen Wand wurde in der Zeit von Montag, 09.12. bis Sonntag, 15.12.2019, 360 m Kupferkabel entwendet. Der Schaden beträgt 3600 Euro. Wer dazu Informationen geben kann, oder etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bassum; Tel. 04241 / 802910, zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

Am Mittwoch in der Zeit von 17.30 bis 20.45 Uhr drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Riethausen ein. Ob etwas entwendet wurde, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, entgegen.

Weyhe - Einbruch

Am Dienstag in der Zeit zwischen 06.30 Uhr und 18.30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Flatterdamm ein. Die Unbekannten drangen gewaltsam durch eine rückwärtige Terrassentür in das Haus ein, durchwühlten mehrere Räume und entkamen unerkannt wieder. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Stuhr - Verkehrsunfall

Ein 94-jähriger Pkw-Fahrer verursachte am gestrigen Mittwoch einen Unfall auf dem Parkplatz an der Henleinstraße. Als er gegen 11.15 Uhr seinen Pkw rückwärts ausparken wollte, verwechselte er Gas.- und Bremspedal und fuhr ungebremst gegen einen geparkten Pkw Dacia eines Bremers. Verletzt wurde niemand, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen 6000 Euro.

Diepholz - Unfallflucht

Im Rahmen einer Spontanversammlung von Landwirten wurde am gestrigen Mittwoch gegen 16.50 Uhr ein Betonpoller in der Straße Ovelgönne (B 51) beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Verursacher, ein 45-jähriger Landwirt aus Damme, ermittelt werden. Der 45-Jährige hatte mit seinem Traktor den Poller umgefahren. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.

Diepholz / Sankt Hülfe - Verkehrsunfall

Insgesamt drei Fahrzeuge waren am gestrigen Mittwoch gegen 16.50 Uhr in einen Unfall in der Bremer Straße verwickelt. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Diepholz musste sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Der nachfolgende 40-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Essen konnte ebenfalls bremsen. Ein weiterer nachfolgender Pkw-Fahrer aus Fürstenau (23-Jahre) erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch den Unfall wurden alle drei Pkw aufeinander geschoben. Der 44-jährige Diepholzer verletzte sich dabei leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen 12500 Euro.

