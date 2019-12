Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Geschädigter zu Verkehrsunfall gesucht ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz beim E-Center in Sulingen zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei den Geschädigten sucht. Ein 77-jähriger Mann aus Sulingen beschädigte beim Parkvorgang eine silberne A-Klasse von Mercedes. Der Verursacher ging in den nahegelegenen Supermarkt, um eine Notiz für den Geschädigten zu schreiben. Als er mit der Notiz zurückkehrte, war der beschädigte PKW schon davongefahren, dieser muss hinten links beschädigt worden sein. Der 77-jährige verständigte die Polizei, die den Unfall aufnahm. Nun wird der Besitzer der beschädigten silbernen A-Klasse gesucht. Dieser wird gebeten, sich unter Telefon 04271/9490 bei der Polizei zu melden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell