Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Stau auf der A 61 durch Fahrzeugbrand

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Ein brennendes Pkw-Gespann auf der A 61 in Fahrtrichtung Köln hat am Donnerstag um kurz vor 10 Uhr für einen 7km langen Stau zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler und Sinzig gesorgt. Dem Fahrer gelang es noch, sein Auto auf den Standstreifen zu lenken und den Anhänger abzukoppeln, auf dem ebenfalls ein Pkw geladen war. Das Zugfahrzeug brannte anschließend komplett aus. Dabei war die Flammenentwicklung so stark, dass sie bis auf die Überholspur reichte, wodurch der Verkehr zum Stillstand kam. Nach den Löscharbeiten, bei denen 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heimersheim eingesetzt waren, war zu erkennen, dass die Hitzeentwicklung die Fahrbahndecke in gesamter Breite beschädigt hatte. Die Autobahn musste deshalb vollständig gesperrt werden. Die Mendiger Autobahnpolizei leitete den Verkehr über die Umleitungsstrecke und hinter dem Brandort wieder auf die Autobahn. Fahrzeuge im Stau wurden nach rückwärts herausgelotst. Das zügige Eingreifen der Beamten verhinderte einen größeren Stau, wofür viele Fahrer sich mit freundlichen Gesten bedankten. Wer dennoch nicht weiter konnte, wurde bei der herrschenden Hitze durch Polizei, Feuerwehr und Autobahnmeisterei Mendig betreut und mit Sprit und Wasser versorgt. Kurz nach Mittag konnte die Strecke nach einer Reinigung durch die Autobahnmeisterei vorläufig und für Tempo 80 wieder freigegeben werden. Als Ursache für den Brand wird ein technischer Defekt angenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiautobahnstation Mendig



Telefon: 02652/9795-0

www.polizei.rlp.de/vd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell