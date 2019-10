Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Poitzen - Garage aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (09.10.) verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer als Lagerraum genutzten Garage in Poitzen an der Landesstraße 240. Aus der Garage wurden eine Schleifgiraffe und eine Fittingpresse im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Bergen entgegen unter 05051/47166-0.

