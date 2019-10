Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Eilversammlung "Kein Krieg in Nord-Ost-Syrien" verlief friedlich

Celle (ots)

Gestern Abend haben ca. 350 Versammlungsteilnehmer in der Celler Innenstadt gegen die Angriffe der Türkei gegen Nordsyrien demonstriert. Der Aufzug bewegte sich über die Zöllnerstraße, Am Heiligen Kreuz, Kleiner Plan, Bergstraße, Großer Plan, Westcellertorstraße, Schlossplatz, Richard-Katzensteinstraße, Mühlenstraße, Neumarkt bis zum Weißen Wall. Die Versammlung war gestern Vormittag angesichts der aktuellen Ereignisse unter dem Motto "Kein Krieg in Nord-Ost-Syrien" bei der Verwaltungsbehörde angemeldet worden. Aus polizeilicher Sicht verlief die Versammlung friedlich.

