Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - PKW kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Celle (ots)

Am gestrigen Mittwoch (09.10.) gegen 14.45 Uhr rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem schweren Verkehrsunfall im Bremer Weg aus. Ein Mercedes hatte die L180 aus Richtung Boye in Fahrtrichtung Klein Hehlen befahren, als er aus ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Eiche prallte. Der 71 Jahre alte, alleinbeteiligte Fahrzeugführer verletzte sich schwer und kam ins Krankenhaus. Beim Abkommen von der Fahrbahn querte der Wagen die zweispurige Gegenfahrbahn sowie den dortigen Fußweg. Glücklicherweise kamen weder Fahrzeuge noch Fußgänger entgegen, so dass keine weiteren Personen zu Schaden kamen. An dem verunfallten PKW entstand ein Schaden in fünfstelliger Höhe.

