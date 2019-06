Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Lkw-Fahrer mit 2,26 Promille verursacht Verkehrsunfall

BAB 3 Rastplatz Epgert (ots)

Am Sonntag, 23.06.2019, 00:44 Uhr, rangierte ein 45 jähriger Lkw Fahrer auf dem Rastplatz Epgert in der Gemarkung Hümmerich an der BAB 3 rückwärts. Dabei stieß er gegen einen hinter ihm stehenden Transporter. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000,- Euro. Bei der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten beim Verursacher eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein angebotener Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Strafanzeige erstattet. Vom Verursacher wurde eine Sicherheitsleistung von 900,- Euro einbehalten.

Rückfragen bitte an



Polizeiautobahnstation Montabaur



Telefon: 02602 9327 0

pastmontabaur@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell