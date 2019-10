Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (09.10.) brachen unbekannte Täter mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Fuhsestraße auf. Aus einem der Räume stahlen die Einbrecher mehrere Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

