Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Hambühren - Große Resonanz bei Fahrradregistrieraktion der Polizeistation Hambühren

Celle (ots)

Zahlreiche Fahrradbesitzer nutzen gestern Nachmittag die Gelegenheit und ließen ihr Fahrrad bei der Polizei Hambühren registrieren. In den meisten Fällen erhoben die Polizeibeamten die Daten hochwertiger E-Bikes, damit diese im Fall einer Diebstahlsanzeige schnell abgerufen werden können. Gleichzeitig konnten sich Interessierte bei der anwesenden Einstellungsberaterin Nina Thake über den Beruf des Polizeibeamten informieren. Die nächste Möglichkeit, sein Fahrrad oder E-Bike registrieren zu lassen bietet die Polizei Celle am Tag der Sicherheit, am 20.Oktober in der Zeit von 11.00 bis 17.00 Uhr in der Jägerstraße an.

