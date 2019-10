Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Zwei Verletzte bei Kollision zwischen PKW und Kleinkraftrad

Werne (ots)

Am Mittwochabend ( 02.10.2019 ) kam es gegen 20.15 Uhr an der Einmündung Kamener Straße / Südring zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Die 25 jährige Fahrerin eines Peugeot aus Hamm kollidierte von Bergkamen aus kommend beim Abbiegen nach links in den Südring mit der entgegenkommenden 44 jährigen Fahrerin eines Kleinkraftrades. Die Zweiradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und stationär aufgenommen. Die PKW-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 2500 Euro geschätzt. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kamener Straße bis etwa 21.15 Uhr gesperrt.

