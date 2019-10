Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: 62 km/h zu schnell: Polizei misst in Werne Geschwindigkeit

Werne (ots)

Mit 76 km/h statt der vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer hat die Kreispolizeibehörde Unna am Dienstag, 01.10.2019, einen Autofahrer auf der Straße Wahrbrink in Werne erwischt. Auf den Fahrzeugführer kommt nun ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte und ein Bußgeld von 230 Euro zu. Bei ihren Geschwindigkeitsmessungen an diesem Tag zogen die Beamten der Kreispolizeibehörde Unna auch einen Autofahrer auf der Münsterstraße (B 54) aus dem Verkehr, der mit 112 Stundenkilometern unterwegs war - erlaubt sind dort 50 km/h. Den Fahrzeugführer erwartet jetzt ein Monat Fahrverbot, zwei Punkte und 270 Euro Bußgeld.

