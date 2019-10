Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Unna - Kreuzung Südring/Hertinger Straße vollgesperrt

Unna (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw ist es am heutigen Dienstag, 01.10.2019, um 13.27 Uhr auf der Kreuzung Südring/Hertinger Straße gekommen. Eine 21-jährige Kamenerin befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Hertinger Straße und wollte links auf den Südring abbiegen. Dort kam es im Kreuzungsbereich zum einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Unnaer, der mit seinem Ford Focus auf der Hertinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei der Kollision wurden seine 27-jährige Beifahrerin und ihr 5-jähriges Kind verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die 21-jährige Kamenerin wurde noch an der Unfallstelle behandelt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Kreuzungsbereich war während der Bergungsarbeiten vollgesperrt.

