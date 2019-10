Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bürgersprechstunde mit dem Bezirksdienst in Unna-Mitte

Unna (ots)

Polizeihauptkommissar Dirk Schneck vom Bezirksdienst der Polizei Unna bietet regelmäßig Bürgersprechstunden an. Am Freitag, 04.10.2019, 15.00 bis 17.00 Uhr, steht er im Seniorenzentrum Fässchen für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Wegen des Feiertags findet die Bürgersprechstunde ausnahmsweise am Freitag statt, sonst am ersten Donnerstag im Monat.

