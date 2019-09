Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: PKW kommt von Fahrbahn nach links ab -zwei Frauen durch Feuerwehr geborgen-

Bergkamen (ots)

Am 30.09.2019, gegen 13.07 Uhr befuhr ein PKW den Westenhellweg aus Richtung Lünen in Richtung Hamm. In Höhe des Kraftwerks Bergkamen Heil kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Eine 75 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Lünen und ihre 77 Jahre alte Beifahrerin aus Lünen wurden durch die Feuerwehr geborgen und schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

