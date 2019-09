Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen,eskalierende Auseinandersetzung, Mann verletzt Frau mit PKW

Kamen (ots)

in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Dortmund:

Heute Morgen wurde die Polizei gegen 08.32 Uhr über Notruf in die Wasserkurler Straße gerufen. Vor Ort war ein Streit zwischen einem 59-jährigen Kamener und seiner 60jährigen Frau eskaliert. In der Folge hat der alkoholisierte Mann die zu Fuß gehende Frau mit seinem PKW verfolgt und angefahren. Die schwer- aber nicht lebensgefährlich verletzte Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der alkoholisierte Mann wurde vorläufig festgenommen. Eine Blutprobe und sein Führerschein wurden ihm abgenommen.

Die Ermittlungen dauern an.

Zuständige Staatsanwältin bei der StA Dortmund ist Frau Lücke, Tel.: 0172-3752758

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell