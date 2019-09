Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm, Schläger überwältigt, Polizeibeamter leicht verletzt

Selm (ots)

Im Rahmen einer Vorfinanzierungsfeier auf dem Campusgelände sprach der eingesetzte private Sicherheitsdienst heute morgen gegen 00.30 Uhr einen Platzverweis gegen eine Person vor dem Festzelt aus. Hierbei wurden die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes durch zwei bis dato scheinbar unbeteiligte Männer durch Sprung in den Rücken angegriffen. Vor Ort bereits eingesetzte Polizeikräfte eilten hinzu. Sie überwältigten die Männer und brachten sie zu Boden. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Die zunächst in polizeiliches Gewahrsam genommenen 18- und 20-jährigen Selmer konnten nach Abschluss der Maßnahmen in der Polizeiwache Unna entlassen werden. Eine entsprechende Strafanzeige wurde gefertigt.

