Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Verletzten - Frontalzusammenstoß beim Ausweichmanöver

Unna (ots)

Am 27.09.2019 (Fr.), gegen 17:58 Uhr, kam es in Unna auf der Feldstraße in Höhe der Auffahrt zur B1 zu einem Verkehrsunfall. Eine 53-jährige Frau aus Recklinghausen befuhr mit ihrem Pkw die Feldstraße in nördlicher Richtung. An der Auffahrt zur B1 beabsichtigte diese auf die B1 auf zu fahren. Ein 20-jähriger Mann aus Unna kam ihr mit seinem Pkw entgegen. Dieser konnte noch Ausweichen und ist beim Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn der Feldstraße gekommen. Hier ist er frontal mit dem Fahrzeug eines 25-jährigen Mannes aus Fröndenberg kollidiert. Es wurden bei dem Unfall 3 Personen verletzt, die in Krankenhäuser verbacht wurden. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feldstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell