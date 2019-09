Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kontrolle mit dem Schwerpunkt Alkohol

Drogen -viele Verstöße festgestellt-

Bergkamen (ots)

Am 26.09.2019 wurde eine großangelegte Verkehrskontrolle auf dem THW Gelände in Bergkamen, Werner Straße, durchgeführt. Am Einsatz waren Kräfte vom Verkehrsdienst Unna beteiligt und hatten Unterstützung aus unterschiedlichen Direktionen der Kreispolizeibehörde Unna. Der Kontrolltag wurde ebenso vom Zoll begleitet. Schwerpunktmäßig wurden Fahrzeuge und Fahrzeugführer kontrolliert. Insgesamt wurden 168 Fahrzeuge angehalten und 68 Personen überprüft. Dabei wurden folgende Verstöße festgestellt: 4 Verdacht "Fahren unter Drogeneinfluss" 2 Fahrzeugführer hatten keinen Führerschein besessen 7 Ordnungswidrigkeitenanzeigen u. a. Erlöschen der Betriebserlaubnis, Ladungssicherung, Handynutzung 21 Verwarngelder u.a. Gurtverstöße 2 Verwarngelder Handynutzung Fahrrad 4 Anzeigen nach dem Güterkraftfahrzeuggesetz

Bei der Finanzkontrolle der Schwarzarbeit durch den Zoll wurden folgende Verstöße festgestellt: 2 Verdacht Mindestlohnverstoß 2 Sozialversicherungsbetrug 1 Sozialleistungsbetrug

Die Polizei im Kreis Unna bedankt sich ausdrücklich bei alle Verkehrsteilnehmer die an der Kontrollstelle viel Geduld mitbringen mussten. Im Bereich der Kontrollstelle wurde der Verkehr für einen Zeitraum von 5 Stunden auf 10km/h abgesenkt. Alle Verkehrsteilnehmer die sich hinter das Steuer eines Kraftfahrzeugs setzten übernehmen Verantwortung für andere Verkehrsteilnehmer und auch sich selbst. Bitte fahren sie verantwortungsvoll und nehmen sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.

