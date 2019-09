Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Wohnung verraucht Pfanne fing Feuer und verrauchte Wohnung

Unna (ots)

Am 25.09.2019, gegen 07.13 Uhr, hatte eine 72-jährige aus Unna eine Bratpfanne auf der Herdplatte vergessen und ist im Wohnzimmer eingeschlafen. Die Pfanne fing Feuer und es entstand Rauch der sich in der Wohnung ausbreitete. Ein Sachschaden ist hierbei jedoch nicht entstanden. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür und lüftete die Wohnung. Die 72 jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine Rauchgasvergiftung konnte nicht ausgeschlossen werden.

