POL-PDLU: Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Am 08.05.2019, gegen 16:45 Uhr, kam es im Kreisverkehr Medardusring / Ruchheimer Straße zum Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 25-jährige Radler nutzte nicht den vorgeschriebenen Radweg, sondern fuhr auf der Fahrbahn im Kreisverkehr. Hier wurde er von dem 38-jährigen wartepflichtigen PKW-Fahrer übersehen, der in den Kreisverkehr einfuhr und dabei den 25-jährigen touchierte. Dieser kam zu Fall, wobei er sich mehrere Schürfwunden zuzog und sein Fahrrad beschädigt wurde. Am PKW entstand kein Schaden.

